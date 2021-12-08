{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский заявил, что рассчитывает на сотрудничество и встречу с новым канцлером ФРГ

Президент Украины приветствовал назначение нового федерального канцлера Германии Олафа Шольца

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал назначение в среду нового федерального канцлера Германии Олафа Шольца, заявив, что рассчитывает на конструктивное сотрудничество и встречу с ним.

На эту тему
Что известно о новом канцлере Германии Олафе Шольце
Что известно о новом канцлере Германии Олафе Шольце

"Приветствую Олафа Шольца и новое правительство Германии с началом работы!" - написал президент Украины на своей странице в Twitter. "Готов вместе работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в ЕС и НАТО", - заявил Зеленский. "Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи", - добавил он.

Депутаты германского парламента избрали в среду социал-демократа Олафа Шольца новым главой правительства страны. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил нового федерального канцлера и других министров на их посты.

Теги
УкраинаГерманияШольц, ОлафЗеленский, Владимир Александрович
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
В Баку заявили об обстреле с армянской стороны позиций ВС Азербайджана на границе
В Минобороны Азербайджана сообщили, что с целью подавления огня подразделения армии приняли "адекватные ответные меры"
Читать полностью