Зеленский заявил, что рассчитывает на сотрудничество и встречу с новым канцлером ФРГ

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал назначение в среду нового федерального канцлера Германии Олафа Шольца, заявив, что рассчитывает на конструктивное сотрудничество и встречу с ним.

"Приветствую Олафа Шольца и новое правительство Германии с началом работы!" - написал президент Украины на своей странице в Twitter. "Готов вместе работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в ЕС и НАТО", - заявил Зеленский. "Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи", - добавил он.

Депутаты германского парламента избрали в среду социал-демократа Олафа Шольца новым главой правительства страны. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил нового федерального канцлера и других министров на их посты.