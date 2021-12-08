СМИ: в парламент ЮАР внесли резолюцию о недоверии президенту страны

ПРЕТОРИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Партия "Африканское движение трансформации" (АДТ) внесла в национальный парламент резолюцию о вотуме недоверия президенту ЮАР Сирилу Рамапосе. Об этом сообщила в среду местная радиостанция SABC.

"Мы ожидаем, что резолюция поступит на голосование уже в январе", - заявил официальный представитель партии Сибусисо Мнквабе.

В резолюции утверждается, что Рамапоса на посту главы государства не предпринял необходимых действий для того, чтобы улучшить экономическую ситуацию. "В стране продолжаются многочисленные веерные отключения электричества, растет безработица, государственные предприятия находятся на грани банкротства", - заявил Мнквабе. Он добавил, что меры правительства по борьбе с пандемией коронавируса не отличаются эффективностью.

Нынешняя резолюция о вотуме недоверия президенту Рамапосе вносится АДТ повторно в связи с недавним решением Верховного апелляционного суда ЮАР. Он постановил, что спикер нижней палаты должна была в декабре минувшего года настоять на проведении открытого голосования по данной резолюции.

Между тем местный телеканал eNCA отмечает, что у резолюции о вынесении вотума недоверия главе государства нет никаких шансов быть принятой нижней палатой парламента. Для ее прохождения требуются две трети голосов, а у правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), лидером которой является Рамапоса, в нижней палате Национальной ассамблеи 230 из 400 мест.