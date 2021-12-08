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Комиссия Сейма Латвии поддержала выдачу депутата для уголовного преследования за шпионаж

Яниса Адамсонса предполагается выдать для уголовного преследования по обвинениям по 1 части 85 статьи Уголовного закона - шпионаж, по 1 части 180 статьи Уголовного закона - кража, мошенничество, присвоение в небольших размерах и по 2 части 233 статьи Уголовного закона - незаконное хранение, приобретение, изготовление, ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов

РИГА, 8 декабря. /ТАСС/. Комиссия Сейма (парламента) Латвии по мандатам, этике и заявлениям в среду на заседании поддержала просьбу Генпрокуратуры о выдаче для уголовного преследования депутата Яниса Адамсонса, который был задержан в июне 2021 года Службой государственной безопасности по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает местное агентство LETA.

Парламентская комиссия по мандатам, этике и заявлениям попросит Сейм рассмотреть вопрос о выдаче Адамсонса для уголовного преследования на заседании 9 декабря, указала агентству глава комиссии Янина Курсите-Пакуле.

Адамсонса предполагается выдать для уголовного преследования по обвинениям по 1 части 85 статьи Уголовного закона - шпионаж, по 1 части 180 статьи Уголовного закона - кража, мошенничество, присвоение в небольших размерах и по 2 части 233 статьи Уголовного закона - незаконное хранение, приобретение, изготовление, ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Генпрокуратура Латвии ранее обратилась в Сейм с просьбой дать согласие на начало уголовного преследования Адамсонса. Регламент парламента гласит, что Сейм принимает решение о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении члена законодательного органа, на его арест, обыск или другое ограничение его свободы на основании доклада комиссии по мандатам, этике и заявлениям. Парламент 10 июня лишил неприкосновенности Адамсонса. Суд Видземского предместья Риги после этого несколько раз оставлял парламентария под арестом, под которым он находится с 11 июня.

Как сообщили в конце июня в передаче "Ничего личного" местного телеканала TV3, всего в рамках расследования дела Адамсонса были задержаны и помещены под арест четыре человека.

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