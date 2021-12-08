В ДНР считают, что переговоры Путина и Байдена доказали утрату Украиной суверенитета

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Переговоры между президентами России и США, в ходе которых ситуация вокруг Украины обсуждалась в отсутствии представителей Киева, доказали окончательную утрату суверенитета страной, ставшей заложником политики Вашингтона. Такое мнение высказал в среду председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидёвка Донецкому агентству новостей.

"Очевидно, что позиции президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена по вопросам, которые обсудили лидеры стран, разные, но главное, что разговор состоялся, - сказал Бидёвка. - Одним из краеугольных камней обсуждения стала Украина, и разговор двух лидеров явно показал, что эта страна свой суверенитет утратила окончательно. В этой ситуации у граждан Украины не должно быть иллюзий, что именно из-за позиции их властей миллионы украинцев сегодня фактически стали заложниками политики Соединенных Штатов".

По мнению спикера парламента ДНР, заявления администрации Байдена о якобы опасных передвижениях войск России вблизи территории Украины являются агрессивными и нелогичными. Как пояснил Бидёвка, если бы речь шла о передвижении Вооруженных сил РФ у границы США с Мексикой или Канадой, "риторика могла бы восприниматься как обоснованная, но ведь речь о передвижении российских войск в пределах российской государственной границы".

"В то же время все мы видим и знаем, что сами США и их союзники довольно крепко обосновались на Украине. Очевидно, что правда здесь не на американской стороне. Владимир Владимирович Путин четко обозначил позицию в отношении ситуации на Украине, недопустимости расширения НАТО на восток и национальной безопасности России. Думаю, что Джозеф Байден его услышал, просто откровенно признаться в этом ему не позволяет политическая игра", - заключил Бидёвка.

Российский лидер и глава администрации США провели во вторник переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку. Президенты договорились, что поручат своим представителям начать "предметные консультации по этим чувствительным вопросам".