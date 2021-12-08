Начштаба обороны Индии генерал Рават погиб в результате крушения вертолета

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Начальник Штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават, который находился на борту потерпевшего в среду крушение вертолета, погиб. Об этом сообщила пресс-служба ВВС Индии на своей странице в Twitter.

"С глубоким сожалением (сообщаем), что было установлено, что в результате аварии погибли генерал Бипин Рават, Мадхулика Рават (супруга генерала Равата - прим. ТАСС) и еще 11 человек, находившихся на борту", - говорится в сообщении.

ВВС Индии также сообщает, что один человек, капитан Варун Сингх, выжил и находится на лечении. Подробности о его состоянии не сообщаются.

Крушение военного вертолета ВВС Индии, на борту которого находился начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават, могло произойти из-за плохой видимости, сообщает газета The Times of India со ссылкой на военные источники.

Генерал Бипин Рават, занимавший ранее пост начштаба сухопутных войск, стал первым в истории Индии начальником штаба обороны ВС страны (Chief of Defence Staff, CDS), приступив к обязанностям с 1 января 2020 года. О необходимости создания этой новой для Индии должности в 2019 году заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне очередного обострения в отношениях с соседним Пакистаном.

В задачу начштаба обороны входит координация действий всех трех видов индийских вооруженных сил: сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских сил. Он должен поддерживать прямые контакты с премьер-министром по вопросам безопасности и оборонных закупок, давать ему рекомендации по вопросам долгосрочного оборонного планирования и управления Вооруженными силами. При этом начальники штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС подчиняются начальнику штаба обороны.