Депутаты Сейма Польши обвинили супругу премьер-министра в спекуляции земельными участками

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ряд депутатов польского Сейма потребовали создания комиссии для расследования обстоятельств, при которых супруга премьер-министра Польши Ивона Моравецкая продала за 14,9 млн злотых (около $3,75 млн) земельный участок, купленный в 2002 году за 700 тыс. злотых (около $185 тыс.). Об этом сообщает в среду портал onet.pl.

"Мы имеем дело с большой спекулятивной аферой с участием премьера польского правительства", - заявил депутат оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дариуш Йонский на созванной в среду пресс-конференции.

Площадь земельного участка, о котором идет речь, составляет 15 га, он расположен в городской черте Вроцлава. В 1999 году владевшее этой землей Госказначейство передало ее местному приходу католической церкви, у которого супруги Моравецкие и купили участок. По оценке назначенных прокуратурой экспертов, тогда реальная стоимость участка составляла 3 891 932 злотых, что более чем в пять раз превышало цену, за которую он был куплен Моравецкими. В 2013 году нынешний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий переписал свою часть участка на супругу, после чего Ивона Моравецкая стала единственной собственницей этой земли. В августе этого года она продала участок за 14,9 млн злотых фирме Paskart Sobu .

Ранее супруга главы правительства заявляла, что в случае, если городские власти Вроцлава решат выкупить ее участок для расширения дорожной сети, она продаст городу эту землю за ту сумму, за которую участок был куплен в 2002 году. "Я также заявляю, что всю полученную в таком случае сумму передам на благотворительный цели", - обещала Ивона Моравецкая.