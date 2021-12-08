Эксперт: Путин и Байден во время переговоров восстановили формат по реализации "Минска-2"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будут способствовать возвращению к двустороннему формату для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Такое мнение выразил в среду украинский политолог Михаил Погребинский в эфире Первого канала .

"Мне кажется важным, что эти переговоры возвратили к жизни новый формат - формат российско-американский по поводу того, что делать на юго-востоке Украины. <...> Теперь он восстанавливается. И я так понял, что руководители США и РФ дали основания считать, что будет поручение соответствующее службам возобновить работу этого формата для реализации минских соглашений", - сказал он.

Погребинский уточнил, что с 2016 по 2018 год существовал формат для обсуждения вопросов урегулирования в Донбассе, в котором участвовали помощник президента РФ Владислав Сурков и представители Госдепартамента США Виктория Нуланд и Курт Волкер.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент нет развернутой реакции властей Украины на итоги переговоров, однако есть моменты, которые могут их "сильно огорчить". "Первый [момент] - то, что обсуждают Украину без Украины. Вплоть до самого последнего времени министр иностранных дел Украины говорил о том, что мы категорически против, чтобы кто-то обсуждал наши дела без нас. Тем не менее понятно, что дело идет именно к тому, что обсуждать ситуацию в отношениях между Украиной и Россией, Украиной и Донбассом будут, по-видимому, в большей мере без Украины", - пояснил Погребинский.

Политолог добавил, что из проекта военного бюджета США исчез пункт о санкциях против "Северного потока - 2", что также станет "большим ударом по ожиданиям" Украины.

7 декабря российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась более двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.