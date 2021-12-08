Министр обороны Украины заявил о необходимости увеличить расходы на вооружение в шесть раз

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что перевооружение, боевая подготовка и развитие вооруженных сил финансируются только на 15-20% от потребности, а расходы на вооружение требуют до 250 млрд гривен (свыше $9 млрд) ежегодно.

"Условно, сейчас мы получили на вооружение 28 млрд гривен (более $1 млрд), вместе с госгарантиями пусть будет 40 млрд (почти $1,5 млрд). Но если сложить расходы на вооружение из уже утвержденных, согласованных и перспективных программ, то нужно 230-250 млрд гривен. Ежегодно!" - сказал министр в опубликованном в среду интервью изданию "Армия Информ".

Он считает необходимым создание современной системы противовоздушной и противоракетной обороны. "Нам нужен мощный флот и береговая оборона. Нам нужна боевая авиация. Ракетная программа потребует значительных ресурсов, ее необходимо финансировать. Потому что это стратегические преимущества для страны", - заявил он.

По его словам, "нельзя отставать от мира". "А это означает инвестиции в передовые разработки, беспилотные технологии, АСУ, робототехнику. А это совсем другие требования к кадрам, их образованию и обеспечению", - сказал Резников.

Министр считает необходимым в будущем существенно повысить денежное обеспечение военнослужащих. "Если поднять его на 30%, то понадобится дополнительно 18 млрд гривен (более $660 млн) в год. Пока таких средств нет", - отметил он.

В государственном бюджете на 2022 год расходы на национальную безопасность и оборону заложены в размере 323,138 млрд гривен (примерно $12 млрд), или 6% ВВП. На бюджет Минобороны из этой суммы выделили 133 млрд гривен (почти $5 млрд) и еще право на 15 млрд гривен ($555 млн) госгарантий. Это самый большой бюджет для военных за 30 лет независимости Украины.