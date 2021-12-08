Таджикистан ратифицировал соглашение с Россией о создании объединенной системы ПВО

ДУШАНБЕ, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана ратифицировали соглашение с Россией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Проект документа представил депутатам министр обороны республики Шерали Мирзо, сообщили в среду в пресс-службе парламента.

По ее информации, на заседании "было рассмотрено и одобрено Соглашение между Республикой Таджикистан и Российской Федерации от 27 апреля 2021 года о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны".

Представляя проект соглашения, Мирзо отметил, что документ "отвечает интересам обеих сторон по обеспечению безопасности воздушного пространства". Он также указал на растущие угрозы в регионе, использование террористическими и экстремистскими организациями беспилотных летательных аппаратов.

Согласно документу, стороны создают систему противовоздушной обороны, которая станет составной частью объединенной системы ПВО государств - участников СНГ.

В соглашении указывается, что координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО и сил из состава других региональных систем ПВО в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ. Общее руководство силами РФ в составе системы ПВО возложено на командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ, а управление совместными действиями сил объединенной системы ПВО в границах отдельного района коллективной безопасности - на командующего Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.

В документе отмечается, что существующий порядок финансирования и обеспечения вооруженных сил сторон в рамках объединенной системы ПВО меняться не будет. Соглашение заключается сроком на пять лет. В дальнейшем его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.