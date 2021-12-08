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ЕС оценит действия Китая в рамках ВТО, если Литва исключена из таможенной системы КНР

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Евросоюз оценит действия Китая в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), если подтвердится информация о том, что Литва исключена из таможенных систем КНР. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и вице-председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса, распространенном в среду в Брюсселе.

"Если полученная информация подтвердится, ЕС также оценит совместимость действий Китая с его обязательствами в рамках Всемирной торговой организации", - отмечается в нем.

Теги
ЛитваКитайБоррель, Жозеп
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