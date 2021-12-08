Зеленский назвал три приоритетных вопроса в переговорах по Донбассу

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в первую очередь в ходе переговоров по Донбассу удастся найти решение по вопросу возвращения режима прекращения огня, по обмену удерживаемыми лицами и по открытию контрольных пунктов въезда - выезда (КПВВ) на линии соприкосновения. С таким заявлением он выступил в среду на совместном брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Что касается в целом - какие практики мы используем: мы используем все, что можно, чтобы самым быстрым путем остановить войну на Востоке, вернуть людей и территории. Даже сегодня, когда у нас проходит заседание Трехсторонней контактной группы (Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе - прим. ТАСС), на котором, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации хотя бы по трем вопросам - это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос - обмен пленными и третий вопрос - открытие КПВВ", - перечислил президент.