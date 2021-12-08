В Донецке считают, что ситуация в Донбассе после разговора Путина и Байдена не изменится

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно не изменится после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, одной из главных тем которых стала ситуация на востоке Украины. Такое мнение в среду высказал советник руководителя центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Андрей Бедило.

"Ожидать какой-либо разрядки напряженности пока не стоит", - цитирует Бедило Донецкое агентство новостей.

По его словам, "США являются главным бенефициаром происходящего на Украине". "Потому, проводя манипулятивную политику, по сути руководя всеми процессами в Киеве, Госдеп и другие полюса влияния "светоча демократии" формируют необходимую только для них повестку, в любой момент в одностороннем порядке разрывая те или иные договоренности. Потому любая бумага, подписанная представителями [Соединенных] Штатов, стоит не дороже [самой] бумаги <...>", - сказал он.

Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась около двух часов. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.