Зеленский надеется на взаимное открытие пунктов пропуска в Донбассе перед Новым годом

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к работе новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе и выразил надежду, что противоборствующая сторона согласится их взаимно открыть перед рождественскими и новогодними праздниками.

"У нас на нашей стороне, на территории, которую контролирует украинская власть, эти КПВВ (контрольные пункты въезда - выезда на линии соприкосновения в Донбассе - прим. ТАСС) готовы полностью, все административные услуги на европейском уровне. Мы ожидаем, что на той стороне, на стороне оккупационных войск, они также откроют возможность, чтобы люди могли пересекать эти территории. Особенно сейчас, перед Рождеством и перед новогодними праздниками", - отметил Зеленский в среду на совместном брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.