Украина подписала декларацию с Хорватией о поддержке стремления Киева в ЕС

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Украина и Хорватия подписали совместную декларацию о поддержке европейских перспектив Киева, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, который находится с визитом в Киеве.

"Сегодня подписана совместная декларация о поддержке европейской перспективы Украины. Хорватия стала шестой страной ЕС, с которой был подписан этот важный политический документ", - сказал он. Ранее подобную декларацию Украина подписала с Польшей, Словакией, Латвией, Литвой и Эстонией.

Зеленский также поблагодарил премьер-министра за поддержку Хорватией стремления Украины к членству в НАТО.

Ранее украинский лидер анонсировал увеличение числа стран - членов ЕС, которые письменно на двустороннем уровне заявят о поддержке европейской перспективы Украины. По его словам, "когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС", то страны, подписавшие такие декларации, "точно проголосуют за Киев". В то же время Зеленский признал, что членство Украины в ЕС должно быть поддержано всеми 27 государствами союза, и с некоторыми странами "нужно будет больше работать по этому вопросу". Он также заявлял, что непосредственно с ЕС вопрос членства Украина не обсуждает, поскольку знает ответ.