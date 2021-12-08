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Новый глава Минсельхоза ФРГ прибыл в президентский дворец на электровелосипеде

Коллеги министра прибыли на церемонию на лимузине

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Новый министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (от партии "зеленых") проявил заботу об окружающей среде, приехав на церемонию назначения на пост главы ведомства в президентский дворец Бельвю на электрическом велосипеде. Трансляцию в среду вели немецкие телеканалы.

Все коллеги министра прибыли на церемонию на комфортабельном лимузине. Удостоверение о назначении на пост, выданное президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, Оздемир при этом небрежно повесил на багажник. На время езды 55-летний политик надел предписанный правилами велосипедный шлем.

В среду президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на посты всех членов правительства нового канцлера Олафа Шольца. Первое заседание кабинета пройдет уже сегодня. В новый кабмин Германии вошли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). СДПГ получила семь министерских портфелей, "зеленые" - пять, либералы - четыре.

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