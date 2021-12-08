Чешское правительство одобрило отправку на польско-белорусскую границу 150 военнослужащих

ПРАГА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило на своем заседании в среду отправку 150 военнослужащих национальных ВС для защиты польско-белорусской границы от проникновения на территорию Евросоюза нелегальных беженцев. Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на и.о. премьер-министра республики Андрея Бабиша.

Бабиш ранее проинформировал, что военные могут быть отправлены на границу на срок до 180 дней. За это решение должны проголосовать обе палаты высшего законодательного органа.

Чешские военнослужащие, как подчеркнул Бабиш, будут осуществлять исключительно задачи по охране польско-белорусской границы. Они не должны привлекаться к операциям по противодействию пытающимся проникнуть в Польшу с территории Белоруссии нелегальным беженцам.