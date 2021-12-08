Премьер Греции назвал позитивным фактом переговоры президентов России и США

"Президент России любезно проинформировал меня о дискуссии, которая была у него вчера с президентом Байденом, - сказал Мицотакис. - Я считаю очень позитивным тот факт, что состоялась беседа, которая была продолжительной. Желаю, чтобы существовала некая дорожная карта взаимной деэскалации, потому что в противном случае мы придем к ситуации, которая отбросит нас на несколько десятилетий назад. Думаю, что к этому никто не стремится, этого никто не желает. Особенно в критические периоды".

По мнению греческого премьера, важно, чтобы оставались открытыми каналы коммуникации. "Важно, чтобы мы обсуждали искренне то, где наши мнения расходятся, важно, чтобы мы слышали озабоченности друг друга", - сказал Мицотакис.

РФ как часть архитектуры европейской безопасности

Мицотакис считает, что Россия является частью архитектуры европейской безопасности. "Россия является частью архитектуры европейской безопасности, и поэтому участие России в диалоге интересует многие страны, особенно в диалоге России и Евросоюза, России и НАТО. Я тоже выражаю свое беспокойство по поводу обострения ситуации на Украине и все-таки рассчитываю на то, до каких-то серьезных столкновений не дойдет. Должны соблюдаться, в том числе и минские соглашения. Давайте не забывать, что Греция заинтересована в необострении кризиса в данном регионе, потому что в этом регионе присутствует большое количество греков - наших соотечественников", - сказал Мицотакис.