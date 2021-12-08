Пашинян заявил, что в формате "3+3" не будут обсуждаться вопросы уже существующих форматов

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Вопросы, которые обсуждаются в уже существующих форматах, не будут рассматриваться в формате "3+3". Такой сигнал получен от РФ, заявил в среду в ходе обсуждения в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мною получен сигнал от РФ, что в формате "3+3" не будут обсуждаться те вопросы, по которым уже существуют платформы", - заявил глава армянского кабмина. Он также анонсировал 10 декабря заседание замминистров иностранных дел шести стран.

Ранее Пашинян заявил, что формат "3+3" интересен Еревану, как и любой другой региональный проект, если он не будет подменять собой другие уже существующие форматы.

С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона работает с коллегами из Армении. При этом вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси не планирует участвовать в переговорном формате "3+3", но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира - в виде "тройки".