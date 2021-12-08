Байден: США не рассматривают использование военной силы из-за разногласий с РФ по Украине

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не рассматривают идею использования своих вооруженных сил в связи с разногласиями с Россией по Украине. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.

Его спросили, исключает ли он возможность ввода американских войск на территорию Украины в связи с ситуацией на ее границе с Россией. "Это не рассматривается", - сказал президент.

Байден заявил, что предупредил Путина о готовности США ввести суровые экономические санкции в случае вторжения РФ на Украину.

Принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, отметил Байден.