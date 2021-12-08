Киев создает центр по сбору доказательств нарушения прав граждан в Донбассе

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Украины создают центр по сбору доказательств нарушения прав граждан на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

Она отметила, что "Украинский национальный центр развития мира" создается по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июня "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

"У центра две основные задачи: документирование и диалог. Во-первых, мы должны документировать случаи нарушения прав вследствие "российской агрессии". Во-вторых, центр должен стать платформой для диалога и медиации внутри страны. Диалог - это путь для восстановления доверия" - сказала она в комментарии украинскому агентству УНН, опубликованному в среду.

Верещук подчеркнула, что документирование и мониторинг - "это путь для восстановления справедливости", а также, что "Россия как агрессор должна нести ответственность, в том числе финансовую". Цель новой структуры - "централизовать и упорядочить процесс документирования, сделать его полным, системным и качественным". "Правительство, - сказала вице-премьер, - утвердило порядок использования средств по созданию реестров и системы мониторинга нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины, что позволяет центру немедленно начать работу". Она сообщила также, что в работе новой структуры будет учитываться международный опыт. "Центр будет активно привлекать международных партнеров и доноров к работе по развитию мира", - добавила Верещук.

Презентация центра состоится 15 декабря. Госпредприятие будет находиться в ведении Минреинтеграции.

Силовая операция Киева в Донбассе

В 2014 году жители Донецкой и Луганской областей Украины отказались признавать государственный переворот в Киеве и начали массовые акции протеста. В апреле того же года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале в Донбассе силовой операции. На фоне нарастающих боевых действий 11 мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении. Явка составила 75% и 81%, за самоопределение проголосовали 89,7% и 96,2% участников голосования соответственно. 12 мая 2014 года был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.