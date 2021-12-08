Премьер Греции пожаловался Путину на агрессивные действия Турции в Средиземноморье

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Турция не только выступает с "поджигательской риторикой", но и совершает агрессивные действия, которые нарушают международное право и подрывают стабильность в средиземноморском регионе. Об этом заявил в среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы также обсудили региональные события, то, что происходит в Восточном Средиземноморье, - сказал Мицотакис. - Я тут был очень откровенен с моим собеседником, сообщил ему, что, к сожалению, Турция не только выступает с поджигательской риторикой, искажая историю и географию, но и совершает агрессивные действия, которые нарушают международное право и часто закладывают мину под стабильность в регионе".

По словам премьера, "Греция всегда открыта диалогу в рамках международной законности и, конечно, морского права, которое всегда поддерживала и поддерживает Россия как фундамент, существенную платформу, с помощью которой должны урегулироваться межгосударственные споры".

Что касается кипрской проблемы, то, по словам Мицотакиса, он выразил свою признательность за последовательную и конструктивную позицию России. "Речь идет о теме высшего приоритета для Греции. Я повторил нашу приверженность целям жизнеспособного решения в рамках резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал Мицотакис, добавив, что это решение базируется на логике двухобщинной, двузональной федерации с единой правосубъектностью и единым гражданством. "Любая дискуссия о решении с помощью создания на острове двух государств должна принципиально отвергаться. А что касается вопрос о Вароше (приморский район города Фамагуста на севере Кипра - прим. ТАСС), то я подчеркнул, что если Турция будет продолжать реализовывать свои заявления о заселении закрытого города, то, к сожалению, она закроет тем самым перспективы для любого прогресса по этому вопросу", - сказал премьер.

Кипрская проблема

Остров Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 550 от 1984 года Вароша, которая расположена в нейтральной зоне острова, должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных из Фамагусты в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует резолюция СБ ООН № 789 от 1992 года.

Несмотря на это, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной ТРСК открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши, а 20 июля 2021 года лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил на военном параде в турецкой части Никосии в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что 3,5% закрытой территории Вароши будет демилитаризовано, передано под управление гражданской администрации ТРСК и выделено в пользование собственников, включая греков-киприотов.