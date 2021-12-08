Белый дом: США не планируют отправлять войска на Украину для ее защиты от России

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют отправлять свои войска для защиты Украины от России. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в онлайн-интервью американскому изданию Defense One.

"Что касается вопроса об отправке американских солдат на Украину, чтобы сражаться с россиянами и защищать украинскую территорию, то президент [США Джо Байден] на самом деле уже говорил об этом несколько минут назад и сказал, что это не является частью нашего плана", - отметил он.