{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белый дом: США не планируют отправлять войска на Украину для ее защиты от России

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют отправлять свои войска для защиты Украины от России. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в онлайн-интервью американскому изданию Defense One.

"Что касается вопроса об отправке американских солдат на Украину, чтобы сражаться с россиянами и защищать украинскую территорию, то президент [США Джо Байден] на самом деле уже говорил об этом несколько минут назад и сказал, что это не является частью нашего плана", - отметил он.

Теги
УкраинаСШАРоссия
Белый дом: "Северный поток - 2" является сейчас рычагом влияния Запада на Россию
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если РФ " войдет на Украину, мы можем сделать шаги, чтобы гарантировать, что "Северный поток - 2" окажется под угрозой"
Читать полностью