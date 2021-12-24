Как отмечать Рождество политикам? На Западе спорят, должны ли они ходить в церковь

Рождество — тихий семейный христианский праздник. Но что стоит за этими словами? С 1970-х в Европе уходят в прошлое рождественские обращения первых лиц — их передоверяют монархам и тем президентам, кто не имеет широких полномочий. Во Франции для государственных лидеров практически исключено посещение церкви в день религиозного торжества. А в Европейской комиссии разрабатывают планы замены: вместо выражения "рождественские выходные" призывают использовать более нейтральное "каникулы". Для многих в Старом Свете отстраненное отношение к христианским праздникам — принципиальный вопрос отделения церкви от государства. Для других, напротив, это настоящий вызов: опасный признак угасания традиционных ценностей, чему следует противиться изо всех сил. Кто победит? Слово за слово Встревожить двор Папы Римского перед Рождеством непросто, но итальянскому изданию Il Giornale в 2021 году удалось этого добиться. В распоряжение журналистов попали внутренние документы Европейской комиссии, которые немедленно и с возмущением были преданы огласке. Из бумаг следовало, что эксперты, нанятые еврокомиссаром по вопросам равенства Эленой Далли, задумали реформу внутреннего бюрократического стандарта путем замены одних слов на другие. В соответствии с новыми правилами предлагалось отказаться от выражений "колонизация Марса" (оно оскорбляет пострадавших от колониализма), "дамы и господа" (лучше "коллеги") и упоминания Рождества, в случае которого советовали нейтрально говорить о каникулах зимой.

Описание Рождественская ярмарка во Франкфурте, Германия, 22 ноября 2021 года © AP Photo/Michael Probst

Второй человек в Ватикане — государственный секретарь Пьетро Паролин — не стал откладывать ответ: дискриминация действительно существует, но способ борьбы с ней, выбранный Евросоюзом, не годится. По мнению Паролина, подобная политика ведет к изъятию права на индивидуальность, а кроме того, предполагает расставание с христианскими корнями Европы. Католическую церковь поддержали правые и ультраправые политики, после чего внутренний стандарт отправили на переделку. Но изымут из него запрет на Рождество или нет, неясно: никаких обещаний в этом смысле Элена Далли не дала. Одержав тактическую победу, Ватикан вряд ли станет ее переоценивать. Сохранение "христианских корней Европы" — старая формулировка, использовавшаяся еще предшественником предшественника папы Франциска Иоанном Павлом II, когда в 2004-м разворачивались споры о конституции Евросоюза. Католическая церковь настаивала на включении в нее слов про христианское наследие — и проиграла. В немалой степени этим объясняется геополитический дрейф Ватикана — разворот в сторону развивающихся стран, где верующие многочисленнее, миссия успешнее и вряд ли в обозримом будущем станут дискутировать о Рождестве. Месье атеист? Во Франции, где светскость сильнее всего в Европе, дистанцирование власти от церковного праздника наиболее наглядно. С 2012 по 2017 год республику возглавлял Франсуа Олланд — один (из всего двух на то время) европейских лидеров, согласившийся признать себя атеистом. При его правлении празднование Рождества окончательно вынесли в приватную сферу: президент республики лишь изредка поздравлял сограждан с этим праздником и, разумеется, не отдельным видеообращением (это противоречит светскости), а всего лишь кратким постингом в соцсети. В 2015 году при Олланде государственному чиновнику пришлось оправдываться за посещение церкви в качестве официального лица. Министр внутренних дел (позже премьер) Бернар Казнев был застигнут фоторепортерами на мессе в соборе Парижской Богоматери, где, осознав, что попал в щекотливую ситуацию, объявил, что хочет "сообщить всем верующим: республика вас защищает", но при этом "не ставит под вопрос принципы светскости".

Devant ND de Paris:hommage aux forces de l'ordre et militaires mobilisés pour assurer la sécurité des lieux de culte pic.twitter.com/8GjIFhA1va — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) December 25, 2015

Действующий ныне президент Франции Эмманюэль Макрон называет свое отношение к религии философским и потому менее категоричным, чем у Олланда, но тоже ограничивается текстовыми поздравлениями. С ними он обратился два раза — в 2017 и 2018 годах, а в 2019-м "забыл", занятый более насущными делами. Ультраправые обрушили на президента критику, на что государственные СМИ ответили остроумно: в исламской церемонии ифтара, напечатали они, Макрон участвовал всего единожды, поэтому католикам обижаться не на что. В отличие от Франции в пунктуальной Германии речи не шло о том, чтобы поздравительное выступление по какому бы ни было поводу выпало из графика. Но есть нюанс: задача эта с 1970-х возложена на президента ФРГ, чьи полномочия крайне сужены. Тот же распорядок действует повсюду в Европе: в Великобритании, Нидерландах, Испании, Бельгии. Слушать эти речи, ловя проскальзывающие политические намеки, нет смысла. Рождественские выступления — удел высокопоставленных лиц, но не имеющих при этом настоящей власти. Что же касается политиков номер один, то... 8 декабря, принося присягу, новый канцлер Олаф Шольц преднамеренно опустил в ней слова о "помощи Божьей". Ранее, в 1990-е, так же поступил другой бундесканцлер — Герхард Шредер. А вот Ангела Меркель, дочь пастора, от упоминания о высших силах предпочитала не отказываться. Штраф за благую весть Но раз уж светскость повсюду в Европе наступает, как быть, если найдется чиновник, который бросит ей вызов и проведет религиозное празднование за государственный счет, как встарь? Пример коллизии, возникающей в этом случае, высвечивает история с установкой во французских городах рождественских вертепов — миниатюрных фигурных групп, изображающих сцену Рождества. Сами вертепы — непременная часть праздничного базара, и ничего зазорного в том, чтобы хранить их дома, с точки зрения французов, нет. Совсем иначе они смотрят на появление фигурок в государственном здании. Внесение религиозных символов под его крышу можно трактовать как неуважение к принципам светскости — и самим законам Пятой республики. За подобным нарушением общественного порядка вполне может последовать суд.

С 2014 года Робер Менар, мэр южного города Безье, каждое Рождество бросает вызов законности и политкорректности — устанавливает праздничные изображения на подведомственной ему как чиновнику государственной земле. В 2016 году известие об этом дошло до Госсовета, который постановил: религиозные символы выставлять в мэрии категорически нельзя. А в 2017-м суд города Монпелье потребовал убрать вертепы из общественной собственности прочь. Менар подчинился, но лишь по форме: отыскал место для них в соседнем, но тоже государственном строении. На следующий год перетягивание каната продолжилось. Зато в 2019-м Менар праздновал победу: он вновь установил вертеп, но, хотя левые и приверженцы светскости возмущались, в суд не обратился никто. Это можно считать прецедентом. По крайней мере, от заведенной им традиции мэр-консерватор Безье не собирается отступать и на этот раз. Выходить сухим из воды, пусть и не без труда, Менару помогает общенациональная известность — в прошлом он, знаменитый журналист, возглавлял организацию "Репортеры без границ", после чего сменил убеждения на националистические и стал строить карьеру в политике. Хуже приходится менее известным персонам. Мэр южного городка Бокер также попробовал установить у себя рождественский вертеп — и был сурово наказан: постановлением местной Фемиды библейские фигурки решено было удалить, а в случае проволочек установить штраф €5 тыс. за каждый день промедления. Градоначальник оставлять это решение без последствий не намерен и грозит продолжить разбирательство в судах. Сделать Америку рождественской опять На фоне светскости во Франции США заслуженно кажутся бастионом христианской морали. Но щели пробиты и в ней. Ведь, как свидетельствует социологическое исследование Pew, количество верующих в Новом Свете падает: с 77% в 2009-м до 65% в 2019-м. Неудивительно, что это сказывается на поведении политиков в Рождество. В 2013 году, к примеру, стало известно, что тогдашний президент США Барак Обама впервые в истории США пропустил службу днем 25 декабря. Американский исследователь Пол Кенгор подсчитал: Обама самый редкий гость за церковной оградой среди первых лиц США — всего несколько десятков документированных посещений, тогда как у Буша-младшего, его предшественника, это число достигало двух сотен раз.

Описание Барак Обама с семьей на зажжении главной елки США, Вашингтон, 6 декабря 2013 года © AP Photo/Carolyn Kaster