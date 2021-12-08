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Олимпиада-2022 в Пекине
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Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР

На такой шаг ранее пошли США, Австралия и Великобритания
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ОТТАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Канада приняла решение присоединиться к дипломатическому бойкоту предстоящих Олимпийских игр в Китае, как это ранее сделали США, Австралия и Великобритания в знак протеста против якобы имеющего место нарушения прав человека в КНР. Об этом сообщил в среду журналистам глава канадского правительства Джастин Трюдо.

"Сегодня мы объявляем о том, что не будем отправлять дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекин нынешней зимой", - сказал он. По словам премьера, канадские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде.

Теги
КанадаКитайТрюдо, ДжастинОлимпиада-2022 в Пекине
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