Белый дом: "Северный поток - 2" является сейчас рычагом влияния Запада на Россию

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" в настоящее время фактически является рычагом влияния Запада на Россию, а не наоборот. Такое мнение выразил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы, как я вчера (во вторник - прим. ТАСС) говорил с трибуны [Белого дома], интенсивно взаимодействовали [в последнее время] с германским правительством по вопросу о трубопроводе "Северный поток - 2". И пока мы здесь сегодня сидим, "Северный поток - 2" является нашим рычагом влияния на [президента РФ Владимира] Путина, а не рычагом влияния Путина на нас, поскольку, если он войдет на Украину, мы можем сделать шаги, чтобы гарантировать, что "Северный поток - 2" окажется под угрозой", - заявил советник американского лидера в онлайн-интервью американскому изданию Defense One.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд куб. м. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из них - 27,5 млрд куб. м. в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.