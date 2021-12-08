Вучич сообщил, что отправил на доработку законопроект об экспроприации

БЕЛГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич отправил в среду на доработку законопроект об экспроприации.

"Сегодня, в 17:30 (19:30 мск - прим. ТАСС), я вернул законопроект об экспроприации на повторное рассмотрение. Закон отправлен в парламент", - заявил сербский лидер в обращении к нации.

Президент отметил, что законопроект содержал ряд недостатков, включая слишком короткий срок для обжалования решений об экспроприации.

В то же время президент сообщил, что закон о референдуме был им подписан.

Ранее в Сербии прошли протесты граждан. Одним из лозунгов протестных акций было требование отменить закон об экспроприации, а также закон о референдуме.