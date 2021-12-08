Пасечник: Россия и США могут быть только посредниками на переговорах Киева и Донбасса

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Киев и республики Донбасса должны решать вопросы мирного урегулирования напрямую, Россия и США могут выступать лишь посредниками на переговорах. Об этом заявил в среду глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в эфире передачи "Пятая студия" на телеканале "Россия-24".

"Стоит помнить, что и Российская Федерация, и Америка могут послужить всего лишь посредниками в начале этих переговоров в урегулировании возникающих противоречий, разногласий. А так, я считаю, что мы вопросы должны решать напрямую - это руководство республик и руководство Украины", - заявил глава ЛНР. Он подчеркнул, что лидеры республик Донбасса неоднократно заявляли о готовности к прямым переговорам с Киевом.

Также он сообщил, что количество обстрелов ЛНР со стороны Киева в 2021 году выросло более чем вдвое. "Если посмотреть статистику обстрелов, то за 2020 год наша территория Вооруженными силами Украины была обстреляна 238 раз. На начало декабря текущего года эта цифра составила 522 раза. То есть это говорит о том, что за текущий год количество обстрелов выросло более чем в два с половиной раза", - сказал глава ЛНР.

Он отметил, что на текущей неделе обстрелы территории республики со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировались, однако при этом "Киев продолжает стягивать тяжелое вооружение, технику, личный состав к линии соприкосновения" и "это наращивание военной мощи" представители Народной милиции ЛНР "отмечают практически каждый день".

"Если говорить о прошлой неделе, то украинские силовики обстреляли нашу территорию пять раз. В результате один военнослужащий Народной милиции погиб, пострадали семь жилых домов. Это происходило в населенном пункте Николаевка, что является пригородом Луганска, то есть в непосредственной близости от города Луганска", - отметил Пасечник.

Киев отказывается от прямого диалога с республиками Донбасса. Пасечник ранее заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский отказом от переговоров с руководителями ЛНР и ДНР (Донецкой народной республики) продемонстрировал нежелание идти на прямой диалог с народом Донбасса.

7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Сообщалось, что преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Комментируя этот разговор, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о важности личной роли президента США в урегулировании конфликта в Донбассе. Киев и ранее неоднократно отмечал, что рассчитывает привлечь США к урегулированию на востоке Украины. При этом в Москве отмечают, что Россия считает важным использовать влияние США на киевское руководство.

Путин ранее, комментируя слова Зеленского о личной встрече, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Парижем и Берлином лишь посредником в его урегулировании в рамках минских соглашений.

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В ДНР и ЛНР отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.