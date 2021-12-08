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Зеленский заявил о безальтернативности курса Украины, Молдавии и Грузии на членство в ЕС

Украинский лидер поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили за солидарность и поддержку Украины

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, Молдавия и Грузия совместно готовятся к саммиту "Восточного партнерства" и встрече в Брюсселе, а также о безальтернативности будущего членства этих стран в Евросоюзе.

"Спасибо госпоже президенту Грузии Саломе Зурабишвили за мощное заявление, солидарность и поддержку Украины. Благодаря надежным партнерам мы сильнее. Для дружественных стран "Ассоциированного трио" (Украина, Молдавия и Грузия) будущее в ЕС безальтернативно, - написал он в среду в Twitter. - Совместно готовимся к саммиту "Восточного партнерства" и встрече в Брюсселе".

В конце ноября главы правительств Грузии, Молдавии и Украины Ираклий Гарибашвили, Наталья Гаврилица и Денис Шмыгаль высказались за более тесные отношения своих стран с ЕС в ходе совместного визита в Брюссель. Тогда же они обсудили совместное заявление на саммите "Восточного партнерства", который должен состояться 15 декабря.

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами ЕС. "Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.

Теги
УкраинаГрузияМолдавияЗеленский, Владимир Александрович
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