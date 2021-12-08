Мезенцев и вице-премьер Белоруссии обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

"Для нас очень важно, чтобы все те институты, которые есть в рамках Союзного государства, постоянно и системно реагировали на эту ситуацию", - сказал вице-премьер, слова которого приводит агентство БелТА.

Обсуждая актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия, Петришенко отметил, что "все, что задается и задано в рамках Союзного государства, начиная от двух союзных программ по туризму и унификации в социально-трудовой сфере, успешно выполняется". "Мы активно приступили к выработке соответствующих подходов еще до того, как программы были утверждены", - сообщил вице-премьер. Он проинформировал, что ранее представители Минтруда и соцзащиты Белоруссии ознакомились с цифровой платформой и изучили новые подходы к социальной защите граждан в России. "Это то, что мы будем унифицировать", - сказал Петришенко. Он проинформировал также, что "на следующей неделе министерства здравоохранения [Белоруссии и РФ] проводят коллегию, также в планах провести совместные коллегии у министерств образования и культуры".

Петришенко и Мезенцев отметили важность совместной работы по теме геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. "Этой теме мы уделяем пристальное внимание. Наши Генпрокуратуры активно взаимодействуют по данному направлению. Эту тему в повестке союзно-интеграционной проблематики всячески нужно активизировать и продвигать", - заявил заместитель премьер-министра Белоруссии.