Пентагон заявил, что США не планируют оказывать дополнительную военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют направлять Украине дополнительную военную помощь из-за ситуации вокруг украинско-российской границы. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"У нас нет объявлений или решений в отношении дополнительной военной помощи Украине", - сказал он. Кирби напомнил, что ранее власти США одобрили пакет военной помощи этой стране в размере $60 млн и на этой неделе США отправят на Украину последнюю ее партию, которая включает стрелковое оружие и боеприпасы.

США надеются, что Украина будет использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin ответственно и только для самообороны, заявил Пентагон.

"Мы ожидаем, что они будут использоваться ответственно и для целей самообороны", - сказал он. При этом пресс-секретарь добавил, что "нет никаких географических ограничений по их применению на территории Украины".

Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что любое вооружение, которое США поставляют Украине, принадлежит ее вооруженным силам, но при этом в Вашингтоне рассчитывают, что "оно будет использоваться ответственно и для самообороны".

Ранее в среду Кирби сообщил, что Соединенные Штаты не планируют направлять Украине дополнительную военную помощь из-за ситуации вокруг украинско-российской границы. Он напомнил, что власти США уже одобрили пакет военной помощи этой стране в размере $60 млн и на этой неделе отправят на Украину последнюю ее партию, которая включает стрелковое оружие и боеприпасы.