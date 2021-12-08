Законодатели США заявили, что будут добиваться предъявления обвинений экс-помощнику Трампа

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Специальный комитет Палаты представителей, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января, намерен добиваться предъявления обвинений экс-главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу в неуважении к Конгрессу США за отказ лично ответить на вопросы законодателей. Об этом заявил в среду конгрессмен Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи), являющийся председателем указанного комитета.

"Специальному комитету не остается ничего другого, кроме как начать процедуру преследования за неуважение и рекомендовать органу, в котором Медоуз когда-то состоял, привлечь его к уголовной ответственности", - говорится в письме, которое Томпсон направил адвокату Медоуза Джорджу Тервиллигеру. Медоуз ранее являлся членом Палаты представителей Конгресса США. Она должна рассмотреть рекомендации комитета о предъявлении экс-главе аппарата сотрудников Белого дома обвинений в неуважении к Конгрессу США.

Во вторник стало известно, что Медоуз отказался в полной мере сотрудничать с указанным комитетом, проводящим расследование штурма Капитолия 6 января, в том числе лично ответить на вопросы законодателей. Как уточнил тогда Тервиллигер, Медоуз ранее намеревался сделать это, но отказался от данных планов из-за позиции комитета. Как полагает адвокат, конгрессмены будут добиваться от его клиента раскрытия информации, непосредственно касающейся работы предыдущей администрации США, которую возглавлял 45-й американский президент Дональд Трамп. Медоуз считает это незаконным. Тервиллигер допустил, что его подзащитный предоставит ответы в письменной форме.

Медоуз в предыдущей администрации США занимал должность главы аппарата сотрудников Белого дома. Он считался одним из лиц, приближенных к Трампу. Какую именно информацию запросили у него законодатели, пока не уточняется. В ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону, который являлся при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу США за неявку на слушания в указанном комитете.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.