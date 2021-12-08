NYT: посадивший рейс RyanAir диспетчер назвал заведомо ложными данные о бомбе на борту

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Белорусский диспетчер Олег Галегов, посадивший рейс авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, дал представителям польских властей, расследующим этот инцидент, показания, согласно которым переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах.

Газета сообщает, что данную информацию частично подтвердил представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин. Он сообщил, что властям страны удалось получить показания у некого свидетеля, который "являлся непосредственным свидетелем событий в башне управления воздушным движением в Минске". Как отметил Зарин, свидетель заявил, что действиями в башне якобы руководил офицер КГБ, сам получавший указания от некого лица по телефону. Именно этот офицер распорядился передать заведомо ложное сообщение о бомбе на борту лайнера.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta. Он был задержан, также была задержана гражданка РФ София Сапега.