Российские миротворцы передали более 1,9 тыс. тел погибших властям Армении и Азербайджана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Более 1,9 тыс. тел погибших были возвращены местным органам власти Армении и Азербайджана российскими миротворцами с момента развертывания в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил ТАСС заместитель командующего войсками Южного военного округа Рустам Мурадов.

"Более 1 960 тел погибших руками миротворцев были возвращены местным органам власти Армении и Азербайджана. По сей день продолжаем поисковые мероприятия", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что более 100 военнослужащих с обеих сторон были освобождены из плена и возвращены на родную землю.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, а в регионе разместились российские миротворцы.