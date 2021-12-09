Госдепартамент: у США нет понимания, перейдет ли конфликт на Украине в активную фазу

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не пришли к какому-либо однозначному выводу по поводу того, перерастет ли напряженная ситуация между Россией и Украиной в настоящий конфликт, и намерены разрешить его с помощью дипломатии. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы обеспокоены тем, что видели, но еще нельзя делать вывод, что мы увидим настоящий конфликт, так что мы настроены на использование всех дипломатических средств для деэскалации напряженности", - сказал он.

Прайс также добавил, что в американской администрации "продолжают считать, что дипломатия и деэскалация - это единственный ответственный путь положить конец тому, что может перерасти в серьезный кризис".

Ранее власти США сообщили о намерении объявить о проведении встреч на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения ее обеспокоенности относительно действий Североатлантического альянса в свете заявлений Москвы о необходимости предоставления гарантий безопасности.

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также подчеркивал, что РФ прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.