Байден обсудит ситуацию вокруг России и Украины с лидерами "Бухарестской девятки"

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден после намеченного на четверг телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским намерен обсудить с лидерами стран "Бухарестской девятки" состоявшийся во вторник онлайн-саммит РФ - США. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

"Завтра президент Байден поговорит с украинским президентом Зеленским, чтобы обсудить наращивание РФ военных сил на границе Украины. После этого он проведет звонок с лидерами "Бухарестской девятки" - группы наших союзников на восточного фланге НАТО, чтобы проинформировать их о своем звонке с президентом [РФ Владимиром] Путиным, выслушать их точку зрения касательно текущей ситуации в области безопасности, а также подчеркнуть приверженность США трансатлантической безопасности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-пулом Белого дома. В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил вероятность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.