Суд в Ливане отклонил иск против главы следствия по делу о взрыве в порту Бейрута

БЕЙРУТ, 9 декабря. /ТАСС/. Ливанский судья Тарек Битар, ведущий расследование обстоятельств взрыва 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута, вернулся в среду к исполнению своих обязанностей. Как сообщил новостной портал Naharnet , Битар приступил к работе в своем офисе во Дворце правосудия после того, как Апелляционный суд отклонил иск, выдвинутый против него бывшим министром транспорта и общественных работ Юсефом Фенианосом.

Ранее глава следственный комиссии по делу о чрезвычайном происшествии в порту Бейрута выдал ордер на арест этого экс-министра за его неявку на допрос.

В ноябре Высший судебный совет Ливана отклонил еще пять исков, поданных ранее против Битары группой бывших министров и депутатов, которые обвинили его в превышении полномочий. Всего с 18 февраля, когда Битар сменил своего предшественника Фади Саввана на посту главой следственной комиссии, было предпринято 16 попыток добиться его отстранения от ведения дела.

Бывшие высокопоставленные чиновники, пользующиеся судебной неприкосновенностью, считают, что Битар нарушает конституцию, вызывая их на допрос. В то же время в защиту судьи и его особых полномочий выступает министр юстиции Ливана Генри Хури. По его мнению, Битар "имеет право вызывать на допрос кого угодно в рамках проводимого расследования".

Ультиматум шиитов

На снятии с поста главы комиссии по делу о ЧП в морском порту настаивают шиитские партии "Амаль" и "Хезболлах", которые обвиняют судью Битара "в преднамеренной политизации процесса расследования". Они угрожают отозвать своих представителей из кабинета национального спасения Наджиба Микати, если судья Битар не будет смещен.

В свою очередь лидер оппозиционной христианской партии "Ливанские силы" Самир Джааджаа призывает граждан "быть готовыми начать кампанию всеобщего неповиновения, если шиитские партии навяжут свою волю правительству".

14 октября демонстрация шиитских активистов у Дворца правосудия вылилась в межконфессиональные столкновения в районах Эт-Тайюни и Бадаро, в результате погибли семь человек и 36 получили ранения.