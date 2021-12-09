Politico: экс-помощник Трампа подаст в суд на конгрессменов, расследующих штурм Капитолия

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Экс-глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз подает в суд на специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия, а также на спикера нижней палаты Нэнси Пелоси (демократка от штата Калифорния). Об этом пишет в среду газета Politico .

Во вторник стало известно, что Медоуз отказался в полной мере сотрудничать с указанным комитетом, в том числе лично ответить на вопросы законодателей. Как уточнил адвокат Медоуза Джордж Тервиллигер, экс-помощник 45-го президента США Дональда Трампа намеревался сделать это, но передумал из-за позиции комитета. Как полагает Тервиллигер, конгрессмены будут добиваться от его клиента раскрытия информации, непосредственно касающейся работы предыдущей администрации США. Медоуз считает это незаконным.

Комитет в среду объявил о намерении добиваться предъявления Медоузу обвинений в неуважении к Конгрессу США.

Медоуз в предыдущей администрации США занимал должность главы аппарата сотрудников Белого дома. Он считался одним из лиц, приближенных к Трампу. Какую именно информацию запросили у него законодатели, пока не уточняется. В ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону, который являлся при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу США за неявку на слушания в указанном комитете.