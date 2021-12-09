Премьер-министр и правительство Буркина-Фасо отправлены в отставку

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе на фоне сложной ситуации с терроризмом в стране принял отставку премьер-министра страны Кристофа Дабире, что, согласно местным законам, автоматически привело к отставке всего правительства. Об этом в четверг сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление генерального секретаря правительства Стефана Вацлава Сану.

Дабире написал заявление об уходе с поста 8 декабря. "Президент <...>, принимая во внимание заявление премьер-министра <...>, постановил освободить [его] от обязанностей", - приводит агентство слова Сану во время чтения им указа главы государства в эфире национального телевидения. Генсек правительства отметил, что члены правительства, также уходящие в отставку, продолжат выполнять свои прямые обязанности до формирования нового его состава.

27 ноября в стране прошла антиправительственная акция протеста на фоне участившихся нападений исламистских группировок. В частности, 14 ноября на севере Буркина-Фасо, в провинции Сум, произошло вооруженное нападение боевиков на пост жандармерии, в результате которого погибли не менее 53 человек, в стране был объявлен трехдневный траур. Президент накануне демонстрации объявлял о новых мерах по борьбе с террористами, подчеркнув необходимость формирования нового, более сплоченного правительства. Позже в стране прошла операция по противодействию коррупции.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (запрещено в РФ), и "Ансар уль-Ислам". За этот период террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, из-за насилия более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.