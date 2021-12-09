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Компания из США проведет испытания аппарата для отработки борьбы с гиперзвуковыми целями

Ожидается, что они начнутся в 2022 году

ТАСС, 9 декабря. Аэрокосмическая компания Stratolaunch сообщила о заключении контракта с Агентством противоракетной обороны США (входит в состав Пентагона) на испытания гиперзвуковых аппаратов Talon-A, с помощью которых военные планируют изучить методы борьбы с подобными целями. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на ее сайте.

"Stratolaunch объявляет о заключении исследовательского контракта с Агентством противоракетной обороны США", - указано в нем. В компании пояснили, что это позволит расширить имеющиеся возможности Минобороны по тестированию его разработок, проводя краткосрочные испытания с использованием гиперзвуковых летательных аппаратов.

Как отметил главный инженер компании Дэниел Миллман, Stratolaunch предоставит Пентагону имитирующий реальную цель аппарат, "который даст им [военным] понимание того, как [нужно] <...> перехватывать гиперзвуковые угрозы".

Согласно заявлению, Stratolaunch начнет летные испытания аппаратов в 2022 году, а еще через год планируется продажа летательных средств государственным и коммерческим заказчикам.

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