В Баку сообщили о гибели военнослужащего ВС Азербайджана на границе с Арменией

БАКУ, 9 декабря. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о гибели военнослужащего вооруженных сил республики на границе с Арменией.

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в провокациях

"В результате очередной провокации, совершенной Вооруженными силами Армении ночью 8 декабря на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий Асиф Алиев", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, "в результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен". Баку возложил ответственность за этот инцидент на военно-политическое руководство Армении.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября произошли интенсивные бои между силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны России Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщали, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры для стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.