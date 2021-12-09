Прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог грузинский экс-чиновник из Украины

ТБИЛИСИ, 9 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили смог пересечь государственную границу, получив помощь от бывшего высокопоставленного чиновника, проживающего на Украине. Об этом в четверг сообщил журналистам прокурор Леван Вепхвадзе.

"В результате проведенных процессуальных и следственных мероприятий следственный орган детально установил, кто помогал [Саакашвили] на территории Украины. Это был бывший высокопоставленный чиновник из силового ведомства при прежних властях. Он помогал обвиняемому Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы", - сказал Вепхвадзе, не называя имени бывшего чиновника.

Прокурор призвал адвокатов Саакашвили признать все улики и доказательства дела неопровержимыми и согласиться со следствием, так как факт незаконного пересечения границы налицо. В свою очередь адвокат бывшего президента Георгий Гелхаури в беседе с грузинским телеканалом "Мтавари архи" сообщил, что приезд Саакашвили является политическим актом.

Тбилисский городской суд в четверг рассматривает дело о незаконном пересечении границы Саакашвили. Сам бывший президент на заседании не присутствует из-за состояния здоровья. Обвинение в незаконном пересечении границы экс-президенту было предъявлено 20 октября. Следствие утверждает, что бывший грузинский лидер тайно прибыл в страну 28 сентября в грузовике с молочной продукцией с Украины. Помимо Саакашвили, по этому делу проходят еще четыре человека, которые, по версии Генпрокуратуры, помогали ему передвигаться по стране до момента ареста 1 октября в Тбилиси. По этому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Еще два дела - жесткий разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгром офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрата госсредств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) - находятся на стадии рассмотрения в суде.

Бывший президент вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Бывший грузинский лидер объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он был помещен 8 ноября. На данный момент Саакашвили не голодает и проходит курс лечения в больнице.