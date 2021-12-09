СМИ: Иран составит свой санкционный список компаний и граждан США

ТЕГЕРАН, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Ирана намерены составить санкционный список компаний и граждан США, которые вовлечены в ситуации с серьезным нарушением прав человека. Как сообщает в четверг агентство IRNA, об этой инициативе объявил заместитель главы судебной ветви власти республики по международным вопросам и правам человека Казем Гариб Абади.

По его словам, "политика антииранских санкций США и максимального давления на Иран является провальной". "США используют санкции для достижения своих политических целей. В ближайшее время мы опубликуем список организаций и лиц США, которые вовлечены в серьезные нарушения прав человека. Против этих лиц и структур Иран введет санкции", - сказал Гариб Абади.

Он обратил внимание на то, что "инциденты с полицейским насилием в США против людей с иным цветом кожи должны классифицироваться как систематический расизм". Кроме того, по его словам, "существует множество примеров пыток и незаконного обращения с заключенными в американских тюрьмах", за все эти инциденты "США должны нести ответственность".

Говоря о санкциях Вашингтона против Тегерана, Гариб Абади отметил, что такое давление "создало угрозы для иранского народа, оставило пациентов в иранских клиниках без лекарств и медицинского оборудования".

7 декабря Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана. На этот раз они коснулись семи иранских физических лиц и двух правоохранительных органов страны. Как уточнили в Госдепе, рестрикции в соответствии с разделом 106 CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций") введены против двух физических лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушения международно признанных прав человека в Иране, а также двух тюрем в городах Захедан и Исфахан. Согласно заявлению Госдепа, эти исправительные учреждения ответственны за внесудебные казни и произвольные задержания.