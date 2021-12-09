МИД КНР: Австралия, Великобритания и Канада тоже "заплатят цену" за бойкот Олимпиады

ПЕКИН, 9 декабря. /ТАСС/. Ряд стран, принявших решение поддержать дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине 2022 года, "заплатят цену" за свои ошибочные действия. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Политики из США и стран-союзниц не поедут на ОИ-2022 в Пекин

Хроника объявленного бойкота. Политики из США и стран-союзниц не поедут на ОИ-2022 в Пекин

"Я хочу подчеркнуть, что США, Великобритания, Австралия и Канада используют олимпийскую платформу для политических манипуляций, это не получит поддержки, и таким образом они изолируют сами себя. Они заплатят цену за свои ошибочные действия", - сказал дипломат, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли упомянутые ранее МИД КНР контрмеры за дипломатический бойкот Игр распространяться только на США или и на другие страны, выступившие с поддержкой этого решения.

Отсутствие официальных лиц некоторых стран на Олимпийских играх в Пекине 2022 года никак не повлияет на их успешное проведение, отметил Ван Вэньбинь. "Я хочу подчеркнуть, что Китай не направлял приглашения соответствующим странам. Официальные лица из этих стран увидят успешное проведение Олимпийских игр в Пекине вне зависимости от того, приедут они или нет", - сказал дипломат.

Он также отметил, что спорт не имеет ничего общего с политикой. "Игры в Пекине - это грандиозная встреча атлетов и всех любителей спорта, а не сцена для выступления политиканов", - указал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

​​​​О бойкоте

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил союзников о своих планах, позже официально инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры. Как заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, США "заплатят цену" за свои ошибочные действия.