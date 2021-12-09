Глава МИД Ирана назвал позиции РФ и Китая по ядерной сделке конструктивными

ТЕГЕРАН, 9 декабря. /ТАСС/. Позиции России и Китая на переговорах по возвращению к ядерной сделке в Вене выглядят конструктивными, в то время как западные участники не внесли стоящих предложений. Об этом заявил в четверг глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонных переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"На сегодняшний момент мы не получили никаких конструктивных и дальновидных предложений от противоположной стороны, и это противоречит их заявлениям о серьезности намерений на переговорах", - сказал он. Пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства отмечает, что дипломат произнес эти слова, "критикуя продолжающееся бездействие Запада в ходе венского диалога".

Амир Абдоллахиян отметил, что "позиции Китая и России реалистичные и конструктивные".