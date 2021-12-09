Багдад объявил о завершении боевых задач международной коалиции на территории Ирака

ТАСС, 9 декабря. Иракские власти официально заявили об окончании боевых задач возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на территории Ирака и выводе из страны боевых частей альянса. Об этом сообщил в четверг иракский телеканал Al Sumaria.

Как указывает телеканал, советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи объявил о "завершении боевой миссии коалиционных сил в Ираке и выводе [боевых частей] из страны". Он уточнил, что в четверг был закончен "последний раунд переговоров с коалицией, чтобы официально объявить об окончании боевых задач сил международного альянса и их уход из Ирака".

По словам аль-Араджи, "отношения с международной коалицией будут продолжены в области обучения [личного состава вооруженных сил] и консультирования".

5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории страны всех иностранных войск. 26 июля американский президент Джо Байден заявил, что боевая миссия США в Ираке завершится к концу года, однако сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом будет продолжено.