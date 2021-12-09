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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Минтранс Белоруссии назвал вбросом материал The New York Times о посадке самолета Ryanair

Накануне издание выступило с утверждением, что посадивший рейс Ryanair диспетчер назвал заведомо ложными данные о бомбе на борту

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский назвал информационным вбросом материал американской газеты The New York Times о посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщает в четверг агентство БелТА .

В среду The New York Times выступила с утверждением, что белорусский диспетчер Олег Галегов, посадивший рейс Ryanair в Минске 23 мая, дал представителям польских властей, расследующим этот инцидент, показания, согласно которым переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta. Он был задержан, также была задержана гражданка РФ София Сапега.

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БелоруссияСШАСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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