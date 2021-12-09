МИД Грузии подтвердил, что не рассматривает участие в формате "3+3" по Южному Кавказу

ТБИЛИСИ, 9 декабря. /ТАСС/. Грузия не планирует участвовать в платформе сотрудничества в формате "3+3" по Южному Каказу. Представителя Тбилиси не будет на первом заседании 10 декабря в Москве, говорится в опубликованном в четверг комментарии МИД Грузии.

"МИД не раз фиксировал свою четкую позицию в связи с инициативой регионального сотрудничества "3+3". Об этом в том числе и говорил министр иностранных дел [Грузии Давид Залкалиани] во время своего последнего выступления в парламенте. Мы не рассматриваем участие в указанном формате, соответственно Грузия не будет представлена на встрече, запланированной на 10 декабря", - сказано в комментарии.

МИД Турции в четверг сообщил, что первое заседание платформы сотрудничества в формате "3+3", посвященное вопросам "обеспечения мира и стабильности" на Южном Кавказе, пройдет на уровне заместителей глав МИД Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции 10 декабря в Москве.

Залкалиани, выступая в парламенте Грузии 19 ноября, заявил, что Тбилиси не будет участвовать в новой платформе "3+3", однако в начале октября он говорил, что, несмотря на сложности с РФ, "в столь крупных геополитических проектах Грузия должна быть представлена хоть в какой-то форме". Позже департамент стратегических коммуникаций МИД Грузии опроверг данное заявление министра, назвав это интерпретацией СМИ.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в Закавказье ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила о том, что не планирует участвовать в данной региональной инициативе, но предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира - в виде "тройки".