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Глава литовского МИД намерен уйти в отставку из-за контракта ж/д Литвы с "Беларуськалием"

Габриэлюс Ландсбергис отметил, что понимает, "каков репутационный ущерб Литве"
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис AP Photo/Khalid Mohammed
Описание
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
© AP Photo/Khalid Mohammed

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в четверг, что намерен уйти в отставку, если подтвердится, что белорусская компания "Беларуськалий" внесла предоплату по договору с литовской государственной железнодорожной компанией "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы"), несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США.

"Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра", - приводит его слова агентство BNS.

"Я понимаю, каков репутационный ущерб Литве", - добавил Ландсбергис.

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