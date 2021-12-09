Глава литовского МИД намерен уйти в отставку из-за контракта ж/д Литвы с "Беларуськалием"

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в четверг, что намерен уйти в отставку, если подтвердится, что белорусская компания "Беларуськалий" внесла предоплату по договору с литовской государственной железнодорожной компанией "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы"), несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США.

"Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра", - приводит его слова агентство BNS.

"Я понимаю, каков репутационный ущерб Литве", - добавил Ландсбергис.