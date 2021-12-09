Генпрокуратура Азербайджана: в Шуше от взрыва мины погибли два мирных жителя

БАКУ, 9 декабря. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли от взрыва мины в Шушинском районе Карабаха. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

"В результате подрыва на мине погибли двое гражданских лиц, которые вели ремонтные работы на территории Шушинского района", - говорится в сообщении ведомства. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело. Как уточнили в Агентстве Азербайджана по разминированию, погибшие были сотрудниками строительной компании, которая ведет восстановительные работы в селе Дашалты.

По данным Генпрокуратуры, после подписания трехстороннего заявления о полном прекращении боевых действий в Карабахе от 9 ноября прошлого года по сегодняшний день в результате подрыва на минах погибли семь азербайджанских военнослужащих и 29 мирных жителей.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.