Австрийская партия свободы не будет продлевать договор о взаимодействии с "Единой Россией"

ВЕНА, 9 декабря. /ТАСС/. Австрийская партия свободы (АПС) не станет продлевать на новый срок соглашение о взаимодействии с российской партией "Единая Россия". Об этом сообщил в четверг председатель АПС Херберт Кикль.

Подтверждая информацию австрийской печати на пресс-конференции, Кикль отметил, что ему "не полностью была понятна его [договора] целесообразность". "В Австрии есть избыток проблем, на решении которых я хочу сфокусировать работу партии свободы", - добавил Кикль и отметил, что у его организации из-за необходимости решать внутриполитические проблемы нет ресурсов на что-то другое.

Австрийская партия свободы подписала в декабре 2016 года соглашение на пять лет о взаимодействии и сотрудничестве с "Единой Россией" с целью совместных консультаций по актуальным вопросам и международным отношениям. Как сообщила в четверг австрийская газета "Штандард", АПС не будет продлевать это соглашение, срок которого завершается в этом году.